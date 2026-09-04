У Києві обмежують рух мостом Патона: що та як надовго змінюється для водіїв
Мешканців і гостей Києва попередили про часткове обмеження руху транспорту на мосту імені Є. О. Патона. Зміни для водіїв стартують з 4 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як надовго обмежують рух мостом Патона
У КМДА розповіли (посилаючись на інформацію від комунального підприємства "Київавтошляхміст"), що рух транспорту мостом імені Є. О. Патона у столиці частково обмежують:
- з 15:00 п'ятниці, 4 вересня;
- до 7:00 понеділка, 7 вересня.
Що відомо про причини обмеження руху
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що у цей період фахівці будуть ремонтувати ділянку мосту:
- в напрямку з лівого на правий берег річки Дніпро;
- у бік бульвару Миколи Міхновського.
Обмеження руху на мосту Патона в Києві впродовж 4-7 вересня (схема: kyivcity.gov.ua)
Які смуги руху залишаються відкритими
Повідомляється, що заплановані ремонтні роботи будуть проводитись у третій смузі руху.
Отже, у період ремонту транспорт рухатиметься:
- першою смугою руху;
- другою смугою руху.
Про що просить водіїв КП "Київавтошляхміст"
У КМДА додали, що у комунальному підприємстві "Київавтошляхміст":
- перепрошують за тимчасові незручності;
- просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Чим небезпечний стан мосту Патона
В лютому 2026 року у прес-службі Національної академії наук України повідомили, що залишковий ресурс столичного мосту Патона оцінюється як нульовий.
Спеціалісти уточнили, посилаючись на результати обстежень, що у конструкціях цієї споруди зафіксовані:
- критичні корозійні пошкодження несівних елементів - головних і поперечних балок;
- тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок.
"Фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, прокородував уже майже весь", - пояснили українцям.
Науковці додали, що корозійні процеси - стають дедалі менш передбачуваними.
Про що важливо пам'ятати водіям
На початку березня у КМДА повідомили, що міст Патона залишається придатним для проїзду, проте водії повинні суворо дотримуватися встановлених обмежень:
- лімітів щодо ваги;
- схеми організації дорожнього руху (щодо руху різними смугами).
Мер столиці Віталій Кличко тоді підтвердив: міст Патона у Києві експлуатувати можна, але за умови дотримання встановлених обмежень.
Водночас він наголосив, що реконструкція об'єкту (який є пам'яткою архітектури місцевого значення) - насправді необхідна.
З огляду на ситуацію, що склалась, у прес-службі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що відповідальність за безпечне функціонування, відновлення та фінансування робіт на мосту Патона - повністю належить територіальній громаді Києва.
"Будь-яка передача прав не припиняє обов'язку для міської влади створювати зручні умови руху та, насамперед, здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування", - констатували в міністерстві.
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