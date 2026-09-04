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Експерт розповів, як Сили оборони нищать реактивні "Шахеди"

13:12 04.09.2026 Пт
2 хв
У арсеналі ЗСУ є кілька дієвих методів знищення реактивних дронів
aimg Костянтин Широкун
Експерт розповів, як Сили оборони нищать реактивні "Шахеди" Фото: Сили оборони нищать реактивні "Шахеди" дронами та ракетами (Getty Images)
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Головна проблема при збитті реактивних безпілотників - це швидкість повітряної цілі. Вона суттєво скорочує час на реакцію та створює додаткові труднощі для її ураження.

Про це у колонці РБК-Україна "Чому РФ тероризує Україну реактивними "Шахедами" та чого чекати у майбутньому" розповів керівник відділу безпілотних технологій Фонду Сергія Притули Кирило Люков.

За його словами, при збитті реактивних дронів "класичні" дрони-перехоплювачі втрачають ефективність через обмеження пікової швидкості та часу перебування в повітрі, а зенітно-ракетні комплекси залишаються дефіцитним засобом через передусім брак ракет-перехоплювачів та їхню вартість.

Водночас реактивні БпЛА уже вдається уражати. Є успішні випадки застосування дронів-перехоплювачів, хоча мультироторними перехоплювачами такі цілі наразі вражають радше у виняткових випадках. Один зі способів – перехоплення на віражах і поворотах, коли та "Герань-4" втрачають швидкість.

Ще одним дієвим засобом залишаються переносні зенітно-ракетні комплекси. Їхня ефективність залежить від відстані та висоти польоту цілі, а також підготовки екіпажів і наявності бойового досвіду. Водночас доводиться модернізовувати та дооснащувати ПЗРК тепловізійними прицілами та допоміжними системами.

Мобільні вогневі групи з кулеметним озброєнням, як і раніше, обмежені прицільною дальністю та швидкістю реагування на швидшу ціль. Для об'єктового захисту одним із робочих варіантів залишаються автоматизовані турелі з кулеметним озброєнням. Ефективними є і зенітні установки з розривними набоями, прицільна дальність яких може досягати 2,5 км.

Паралельно триває пошук реактивних перехоплювачів для протидії новій загрозі. Серійного рішення наразі немає через складність масштабування реактивних двигунів і вартість готового виробу.

На швидкостях 400-600 км/год зростають і вимоги до операторів, тому одним із напрямів розвитку є автоматизація всього процесу – від запуску та виходу в район цілі до автозахоплення й автоматичної детонації.

Як раніше повідомляли у Центрі протидії дезінформації, Росія запускає на Київ реактивні дрони хвилями. Головна мета такої тактики ворога - виснажити систему ППО та постійними тривогами паралізувати життєдіяльність столиці.

Промисловість окупантів працює у прискореному темпі, через що Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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