Росіяни обстріляли Покровськ, а в Україну приїхала глава МЗС Японії: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 6 січня:

Новини за 7 січня:

Обстріл Покровська

В ніч проти 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Як розповідав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, ворог атакував ракетами С-300.

Станом на вечір того ж дня було відомо про загибель понад десяти людей, серед яких є діти.

Детальніше про російську атаку по населених пунктах Донецької області, та що відомо про обстріл Покровська та району - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Візит глави МЗС Японії

В неділю, 7 січня, стало відомо, що до Києва прибула міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава.

В Україні вона зустрілась з українським колегою Дмитром Кулебою, відвідала Бучу та Ірпінь. Зазначимо, що спільний брифінг міністрів відбувався в укритті, оскільки на той момент у Києві була оголошена повітряна тривога.

До того ж під час візиту глави МЗС було повідомлено, що Японія виділяє для допомоги Україні майже 40 млн доларів. Їх направлять на закупівлю систем для виявлення дронів.

Шотландія не зможе оплатити житло для біженців з України

Місцева влада низки міст Шотландії не отримали 10 млн фунтів стерлінгів для фінансування роботи готелів, у яких розмістили біженців з України.

Це змусить українців шукати інше житло.

Байден звинуватив Трампа у спробі вкрасти історію

Президент США Джо Байден у своїй першій передвиборчій промові 2024 року вважає свого ймовірного суперника на виборах Дональда Трампа фундаментальною загрозою для американської демократії.

"Чи демократія все ще залишається священною справою Америки, є найактуальнішим питанням нашого часу. Це суть виборів 2024 року", - сказав чинний глава Білого дому.

Тайвань звинуватив Китай у веденні психологічної війни проти жителів острова

У міністерстві оборони Тайваню звинуватили Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та веденні психологічної війни проти жителів острова у зв'язку із запуском повітряних куль з метою шпигунства.

Бельгія назвала підтримку України пріоритетом під час головування в ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо найближчим для ЄС завданням назвав узгодження на саміті Євросоюзу 1 лютого плану фінансової допомоги Києву з 2024 по 2027 рік у розмірі 50 мільярдів євро.

У Раду внесли постанову про зняття Безуглої з посади

У Верховну раду України внесли постанову про відкликання нардепа Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Серед ініціаторів постанови члени Комітету з нацбезпеки, зокрема, і його очільник - нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.

Кількість жертв землетрусу в Японії перевищила 120 осіб

В Японії внаслідок землетрусу кількість жертв збільшилася до 126 осіб.

За даними префектури Ісікава та інших органів влади підтверджено загибель 126 осіб у префектурі Ісікава внаслідок землетрусу.

Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ та його заступнику

Президент України Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання голові Служби безпеки України Василю Малюку та його заступнику.

Блінкен закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом підкреслив важливість ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Державний департамент США заявив, що керівник Держдепу і турецький лідер обговорили питання завершення вступу Швеції до НАТО, зміцнення торгівлі та інвестицій між Сполученими Штатами та Туреччиною і війну Ізраїлю з ХАМАС в Газі.

Партизани проникли в одну з дивізій армії РФ

Українські партизани з "АТЕШ" проникли у дивізію імені Дзержинського в Балашисі та отримали корисну інформацію.

За даними партизанів, їх агент з-поміж офіцерів впровадився в зазначену дивізію.

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