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Сили ППО знищили 7 безпілотників у Дніпропетровській області, - ОВА

Дніпропетровська область, Неділя 07 січня 2024 00:57
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Сили ППО знищили 7 безпілотників у Дніпропетровській області, - ОВА Фото: сили ППО знищили 7 дронів у Дніпропетровській області ввечері 6 січня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська атакували Дніпропетровську область ударними дронами вчора ввечері, 6 січня. Силами ППО було знищено 7 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

"За сьогоднішній вечір в області було знищено 7 ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Керівник обласної військової адміністрації додав, що ворожі цілі було збито в Дніпровському та Нікопольському районах.

Варто зазначити, що сьогодні вночі, 7 січня у Дніпропетровській області знову оголосили повітряну тривогу. Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Людей закликали подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Наслідки атаки дронів на Дніпро

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок російської атаки дронів постраждав будинок, де проживали 22 родини.

Він зазначив, що працівники ДСНС врятували з-під завалів 6 людей, серед яких було двоє дітей.

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Дніпропетровська область атака дронів ПВО Війна Росії проти України
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