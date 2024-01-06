У Раду внесли постанову про зняття Безуглої з посади заступника голови оборонного комітету
У Верховну раду України внесли постанову про відкликання нардепа Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову №10391.
Постанову зареєстрували у парламенті у суботу, 6 січня. Серед ініціаторів постанови члени Комітету з нацбезпеки, зокрема, і його очільник - нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Завітневич.
У проєкті постанови та пояснювальній записці йдеться, що Безуглу хочуть відкликати з посади заступниці голови оборонного комітету через "обставини, що унеможливлюють виконання нею своїх обов’язків".
Що цьому передувало
Нагадаємо, народну депутатку Мар’яну Безуглу вже не вперше хочуть виключити з комітету. Відповідна пропозиція вже була подана Федором Веніславським в лютому минулого року.
Парламентарка відома своїми скандальними заявами з критикою військового командування. Зокрема, вона звинувачувала головкома Валерія Залужного у нібито "відсутності плану війни" на рік.
Вчора, 5 січня, стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити Безуглу з посади заступниці голови комітету. Проте нардеп залишиться членом оборонного комітету.
У парламенті прогнозують, що питання про відсторонення Рада має розглянути на найближчому засіданні.
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