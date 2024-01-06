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Обстріл Покровського району: влада повідомила про 11 загиблих

Субота 06 січня 2024 18:11
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Обстріл Покровського району: влада повідомила про 11 загиблих Фото: росіяни вночі обстріляли Покровськ (t.me/VadimFilashkin_donoda)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок російського удару по Покровському району Донецької області, попередньо, загинули 11 осіб, в тому числі пʼятеро дітей.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"11 загиблих, у тому числі 5 дітей - такі попередні наслідки ударів по Покровському району", - заявив він.

За його словами, росіяни вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Крім того, поранення отримали восьмеро осіб.

Фото: росіяни вночі обстріляли Покровськ (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Обстріл Покровська

В ніч на 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. Вночі місцева влада казала, що попередньо, постраждалих і жертв немає.

Однак вже вдень голова Донецької ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу Покровська постраждали шестеро людей. При цьому троє можуть знаходитися під завалами.

Крім того, росіяни 1 січня завдали ракетного удару по Покровську. Через обстріл міста отримала поранення 9-річну дівчинку. Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що поранення також отримала 70-річна жінка.

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