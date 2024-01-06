Знищені будинки та 11 загиблих. Що відомо про обстріл Покровська та району

Російські окупанти сьогодні вночі обстріляли Покровськ Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло понад десять людей, серед яких є діти.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, українського президента Володимира Зеленського, Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України.

Детальніше про обстріл Покровського району та наслідки в матеріалі РБК-Україна .

Що сталося

В ніч на 6 січня російські загарбники завдали удару по Покровську. В результаті ворожого удару в місті спалахнули гараж та автомобілі.

Крім цього було зафіксовано влучання в адміністративну будівлю.

Що відомо станом на зараз

Станом на 18:10 голова ОВА повідомив, що внаслідок російського удару по Покровському району, загинули 11 осіб, в тому числі пʼятеро дітей. Ще вісім людей отримали поранення.

За його словами, росіяни вдарили по району ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади.

Ситуація в Рівному

В Рівному повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало 6 осіб, з них 3 дітей. Наразі тривають пошукові роботи.

Ситуація в Покровську

Правоохоронці також зауважили, що в Покровську на місцях ударів працюють необхідні служби. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

За їх даними, в момент удару в будинку перебували 5 осіб, зокрема двоє дітей - хлопчики віком 15 та 17 років.

Реакція Зеленського

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що жоден удар Російської Федерації по мирних містах України не лишиться без наслідків.

"Росія повинна відчувати - завжди відчувати, - що жоден із таких ударів без наслідків для держави-терориста не минеться. Ми маємо це забезпечити - нашою силою, власними оборонними та політичними спроможностями", - підкреслив президент.

Нагадаємо, росіяни 1 січня також завдали ракетного удару по Покровську. Через обстріл міста отримала поранення 9-річну дівчинку.

Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що поранення також отримала 70-річна жінка.

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