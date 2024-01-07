Війська РФ стягують резерви в районі Кремінної для нових штурмів: карти боїв ISW

Російські окупаційні війська стягують резерви в районі Кремінної і готуються до нових штурмів поблизу Невського та Білогорівки в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

6 січня російські та українські війська продовжували позиційні бої вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки; на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки та Іванівки; на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Ямполівки; на південь від Кремінної біля Діброви та Серебрянського лісництва.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що російські війська посилили обстріли українських позицій в районі Кремінної поблизу Невського та Білогорівки і стягують у цьому районі резерви, готуючись до нових штурмів.

Повідомляється, що на Куп’янському напрямку діють підрозділи російського підрозділу "Ветер 177" 16-ї бригади спецназу.

Російські джерела стверджували, що українські війська 6 січня нібито обстріляли об’єкти в окупованій Кадіївці Луганської області з ракет HIMARS .

Бої у Донецькій області

6 січня українські та російські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, але жодних підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бойові дії тривали на північний схід від Бахмута на позиціях на захід від Соледару; на північний захід від Бахмута біля Богданівки; на захід від Бахмута біля Хромового; на південний захід від Бахмута на позиціях біля Андріївки, на північний захід від Кліщіївки та на північ від Курдюмівки.

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку діють підрозділи російської 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ), включаючи 331-й полк ВДВ і 58-й батальйон спецназу.

6 січня українські та російські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Бердичів, Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки; на схід від Авдіївки біля Крутої Балки; і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського і Невельського.

Також позиційні бойові дії тривали на захід від Донецька в районі Мар'їнки та на південний захід від Донецька в районі Побєди, Георгіївки та околиць Новомихайлівки.

"Південна вісь"

6 січня на ділянці кордону Донецько-Запорізької областей тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки на південь від Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

Кілька російських блогерів 6 січня опублікували кадри, на яких, як повідомляється, 218-й танковий полк РФ нібито діє поблизу Приютного. Міністерство оборони Росії стверджувало, що в цьому районі також діють підрозділи 1-го корпусу так званої армії "ДНР".

Російські та українські джерела повідомляли про продовження бойових дій поблизу Копані, Роботиного, Новопрокопівки та Вербового, і що сторони ведуть важкий артилерійський вогонь у цьому районі.

Російські "воєнкори" стверджували, що українські сили намагаються контратакувати між Роботиним і Вербовим невеликими штурмовими групами.