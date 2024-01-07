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Росіяни вдарили "Шахедом" по базі відпочинку у Миколаївській області, спалахнула пожежа

Миколаївська область, Неділя 07 січня 2024 09:07
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Росіяни вдарили "Шахедом" по базі відпочинку у Миколаївській області, спалахнула пожежа Фото: у Миколаївській області була атакована база відпочинку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська ввечері 6 січня атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram та Сили оборони півдня у Telegram.

Як зазначив Кім, ввечері 6 січня ворожий "Шахед" влучив в рекреаційну зону. Внаслідок цього сталася пожежа на одній із законсервованих баз відпочинку.

Загоряння оперативно ліквідували. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Сили оборони півдня України зазначають, що цієї ночі у зоні їх відповідальності збили 11 дронів-камікадзе. Атаки та бойова робота тривала близько 6 годин.

У Миколаївській області вночі збили 5 дронів-камікадзе, в Одеській та Дніпропетровській області - по 2, а в Кіровоградській та Вінницькій - по 1.

Що ще відомо про атаку

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі загарбники випустили по Україні 28 дронів-камікадзе. Сили ППО збили 21 з них.

Крім того, ворог запустив три зенітні керовані ракети С-300 з тимчасово окупованих районів Донецької області.

У Дніпрі пізно ввечері був атакований багатоквартирний будинок. Рятувальники врятували з-під завалів 6 людей, серед яких двоє дітей. У ДСНС показали фото російської атаки.

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