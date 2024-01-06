Війська РФ двічі обстріляли Покровськ: виникла пожежа, є постраждалі

Російські війська завдали двох ударів по Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілів є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Він також додав, що точні наслідки ударів встановлюються.

За його словами, за попередньою інформацією, під завалами людей немає, проте є постраждалі від обстрілу.

"Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, потрапили до адмінбудівлі. Горять гараж та автомобілі", - заявив Філашкін.

Обстріли Покровська

Нагадаємо, що росіяни 1 січня завдали ракетного удару по Покровську. Через обстріл міста поранено 9-річну дівчинку. Пізніше у Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що поранення також отримала 70-річна жінка .

Також 30 листопада росіяни влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області – Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

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