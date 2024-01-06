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Байден звинуватив Трампа у спробі вкрасти історію

США, Субота 06 січня 2024 04:20
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Байден звинуватив Трампа у спробі вкрасти історію Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Джо Байден у своїй першій передвиборчій промові 2024 року вважає свого ймовірного суперника на виборах Дональда Трампа фундаментальною загрозою для американської демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Чи демократія все ще залишається священною справою Америки, є найактуальнішим питанням нашого часу. Це суть виборів 2024 року", - сказав чинний глава Білого дому.

Потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп, регулярно заявляє, що у нього вкрали вибори 2020 року.

Екс-президент також називає напад своїх шанувальників на Капітолій 6 січня 2021 року як "прекрасний день". Він назвав учасників акції "патріотами" та політичними в'язнями і пообіцяв помилувати їх, якщо повернеться до Білого дому.

Спроба вкрасти історію

Байден у своїй першій виборчій промові звинуватив Трампа у спробі "вкрасти історію", неодноразово атакуючи свого суперника по імені.

У своїй промові Байден повернувся до теми, яку він регулярно згадував останніми роками. Він прямо підбив підсумки нападу прихильників Трампа на Капітолій 6 січня 2021 року, щоб підтвердити свою аргументацію.

Того дня прихильники Трампа агресивно увірвалися до Конгресу, щоб перешкодити законодавцям затвердити перемогу Байдена на виборах за кілька тижнів до його вступу на посаду.

"Натовп Трампа не був мирним протестом, це був насильницький напад. Вони були повстанцями, а не патріотами. Вони були там не для того, щоб підтримувати Конституцію, вони були там, щоб знищити Конституцію", - сказав пан Байден.

Як зазначає ВВС, нещодавнє опитування показало, що через три роки погляди американців на теракт 6 січня різко розділилися за партійними ознаками, і тепер менша кількість республіканців вважають, що це був насильницький напад. Близько чверті американців вірять у теорію змови про те, що заворушення спровокували ФБР, а не прихильники пана Трампа, показало опитування Washington Post/Університету Меріленда.

Президентські вибори у США

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден, а від республіканців – колишній глава держави Дональд Трамп.

У грудні Байден заявив, що екс-президент Дональд Трамп становить загрозу демократії США.

Байден також заявив, що, ймовірно, не висував би свою кандидатуру на другий президентський термін, якби у Трампа не було шансів вдруге очолити країну.

Крім того, Байден впенений у перемозі над Трампом на виборах-2024.

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Джозеф Байден Дональд Трамп
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