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Залужний показав роботу американської гаубиці М777 на фронті (відео)

Україна, Субота 06 січня 2024 11:39
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Залужний показав роботу американської гаубиці М777 на фронті (відео) Фото: Залужний показав роботу американської гаубиці М777 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Американська гаубиця М777 допомагає українським захисникам нищити російських окупантів. Установка працює навіть у несприятливу погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

На опублікованих кадрах показана бойова робота воїнів 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

Артилеристи мають на озброєнні американську гаубицю М777, яку Україні передали партнери. Як зазначив Залужний, погана погода не заважає розрахунку нищити ворогів.

"Ми готові працювати і в дощ, і в сніг, щоб підтримати піхоту на передньому краю. Інтенсивність нашої роботи залежить від кількості отриманих цілей. Сьогодні, наприклад, ми успішно уразили скупчення особового складу противника. Що менше на нашій землі ворогів, то ближче наша перемога", - зазначають українські артилеристи.

Що відомо про гаубиці М777

Зазначимо, що гаубиця М777 має два види снарядів - звичайні та реактивні. Обидва типи є на озброєнні ЗСУ. Боєприпаси мають більшу кількість вибухової речовини та є далекобійними.

Українські військові пояснювали, що такі гаубиці використовують для знищення передових командних пунктів, складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, скупчень ворожої техніки, артилерійських батарей ворога.

У Міноборони повідомляли, що українські військові активно застосовують гаубицю M777 у війні проти російських окупантів. А президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що хоче відкрити в Україні завод виробника танків Challenger та гармат М777.

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