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Нездатність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції, - розвідка Британії

Субота 06 січня 2024 12:08
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Нездатність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції, - розвідка Британії Фото: Неспособность России установить превосходство в воздухе подрывает ее операции (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Нездатність Російської Федерації встановити перевагу в повітрі продовжує підривати її повсякденні операції у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розвідку Британії.

Як нагадує розвідка, 22 грудня наші військові збили три російські бойові літаки Су-34 над півднем України. Тоді є тактична авіація ворога відігравала ключову роль, атакуючи український плацдарм на східному березі Дніпра.

Після втрат Росія майже повністю припинила пілотовані операції на півдні до кінця грудня 2023 року. Є ймовірність того, що відсутність повітряної підтримки призвела до провалу спроби 18-ї загальновійськової армії Сухопутних військ Росії звільнити плацдарм.

"Останніми днями Росія знову посилила тактичні авіаудари навколо плацдарму, але на нижчому рівні, ніж до збиття літаків. Це ще раз демонструє, що нездатність Росії встановити перевагу в повітрі на ранніх етапах російсько-української війни продовжує підривати їхні повсякденні операції", - пише розвідка.

F-16 для України

У 2023 році західні союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі ЗСУ сучасних винищувачів, зокрема, F-16. У рамках цієї коаліції Україна отримає щонайменше 61 літак від Данії та Нідерландів.

На початку листопада Нідерланди відправили перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, де відкрили спеціальний центр. Крім того, наприкінці грудня перша група українських пілотів розпочала тренування на F-16 у Данії.

Як писало Newsweek, перші літаки F-16, ймовірно, вже прибули до України. Проте у Повітряних силах України цю інформацію не підтвердили.

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