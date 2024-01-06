Українські прикордонники за тиждень "затрофеїли" 10 дронів (відео)

Українські прикордонники за тиждень "затрофеїли" понад 10 безпілотників. Йдеться про FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" змогли "затрофеїти" у російських окупантів 10 дронів.

Українські захисники показали відео своєї роботи за тиждень. Прикордонники не уточнили, на якому напрямку вдалося "затрофеїти" безпілотники.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 363 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 800 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Нещодавно командувач Східного угрупування ЗСУ Олександр Сирський показав відео з полоненим російським сержантом. Він розповів, як штурмував позиції поблизу Синьківки Харківської області.