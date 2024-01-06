Українські прикордонники за тиждень "затрофеїли" 10 дронів (відео)
Українські прикордонники за тиждень "затрофеїли" понад 10 безпілотників. Йдеться про FPV-дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.
Прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" змогли "затрофеїти" у російських окупантів 10 дронів.
Українські захисники показали відео своєї роботи за тиждень. Прикордонники не уточнили, на якому напрямку вдалося "затрофеїти" безпілотники.
Втрати Росії на війні
Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 363 тисячі окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 800 росіян.
Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.
Нещодавно командувач Східного угрупування ЗСУ Олександр Сирський показав відео з полоненим російським сержантом. Він розповів, як штурмував позиції поблизу Синьківки Харківської області.
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