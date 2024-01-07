До Києва з візитом сьогодні прибуде голова МЗС Японії

Сьогодні, 7 січня, до України з візитом прибуде міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава. Вона зустрінеться з українським колегою Дмитром Кулебою, а також іншими урядовцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Японії.

"Під час візиту міністр Камікава вкотре підтвердить українській стороні, що послідовна політика Японії щодо підтримки України залишається незмінною навіть в умовах нинішньої складної міжнародної ситуації. Міністр Камікава також поінформує українську сторону про деталі відповідної допомоги та наші плани", - пише міністерство.

Чого очікувати від візиту:

Камікава повідомить про те, що Японія продемонструє свою відданість 19 лютого під час японсько-української конференції з питань сприяння економічній реконструкції за особистої участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля;

голова МЗС Японії візьме участь у дискусії з українськими партнерами щодо зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру;

міністр також візьме участь в церемонії передачі великогабаритного енергетичного обладнання для допомоги в підготовці до зими.

"Під час усіх програм візиту міністр Камікава продемонструє рішучість Японії підтримувати міжнародний порядок, заснований на "верховенстві права", з точки зору неприйнятності односторонньої зміни статус-кво за допомогою сили, як, наприклад, агресія Росії проти України. Міністр також вкотре підкреслить важливість захисту жінок і дітей, які є особливо вразливими під час війни, та забезпечення "людської гідності", - додає пресслужба.

Допомога від Японії

7 грудня 2023 року прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив про готовність його країни виділити для України 4,5 мільярда доларів. Кошти будуть спрямовані на відновлення країни від наслідків російської агресії.

Також Токіо зняло заборону експорту озброєнь і готується до відправки ракет для ППО Patriot до Сполучених Штатів, що допоможе Пентагону продовжити постачання Україні шляхом заміщення запасів.

Наприкінці грудня державний бюджет нашої країни отримав близько 950 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист.