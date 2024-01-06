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Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ та його заступнику

Субота 06 січня 2024 19:26
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Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ та його заступнику Фото: голова СБУ Василь Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський присвоїв нові військові звання голові Служби безпеки України Василю Малюку та його заступнику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази голови держави, які опубліковані на сайті Офіса президента.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу - голові Служби безпеки України", - йдеться в указі №3/2024.

Разом з тим нове військове звання отримав заступник голови СБУ Олександр Поклад.

"Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу - заступнику голови Служби безпеки України", - йдеться в указі №4/2024.

Кадрові перестановки в СБУ

У 2022 році президент Володимир Зеленський призначив нового керівника СБУ. Ним став бригадний генерал Василь Малюк.

Раніше посаду глави Служби безпеки України обіймав Іван Баканов, проте влітку 2022 року його відсторонили. Офіційною причиною такого рішення назвали масові факти державної зради та колабораційної діяльності з боку працівників СБУ.

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