ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові ССО знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки (відео)

Україна, Неділя 07 січня 2024 18:29
UA EN RU
Військові ССО знищили ворожу групу на підступах до Авдіївки (відео) Фото: військові ССО знищили ворожу групу (facebook comMinistryofDefence.UA)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ не полишають спроб просування на Авдіївському напрямку. Однак українські військові у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців

"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності", - розповів оператор "Флай".

Він пояснив, що під час чергового обльоту території на Авдіївському напрямку було виявлено групу противника.

"Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено", - додав військовий.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 січня, українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 364 730 військових.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авдіївка Війна Росії проти України
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту