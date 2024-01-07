ЗСУ знищили 46 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували 493 російських терористів на Таврійському напрямку. Близько 10 окупантів здалися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 32 авіаудари й 8 ракетних удари;

провів 38 бойових зіткнень;

здійснив 1007 артобстрілів. Авдіївський напрямок Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак. Шахтарський напрямок Ворог наступальних дій не вів. Запорізький напрямок ЗСУ відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Досягнення наших військових Втрати ворога склали 493 особи, ще близько 10 окупантів здались в полон. Наші військові знищили 46 одиниць техніки росіян, а саме: 1 танк;

8 ББМ;

12 артсистем;

2 засоби ППО;

12 БпЛА;

10 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки. "Знищено 3 склади боєприпасів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 січня, українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 364 730 військових.