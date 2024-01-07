ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили 46 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку

Неділя 07 січня 2024 09:37
UA EN RU
ЗСУ знищили 46 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку Фото: ЗСУ знищили 46 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 6 січня, українські військові ліквідували 493 російських терористів на Таврійському напрямку. Близько 10 окупантів здалися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 32 авіаудари й 8 ракетних удари;
  • провів 38 бойових зіткнень;
  • здійснив 1007 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 5 атак противника західніше Вербового, Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати ворога склали 493 особи, ще близько 10 окупантів здались в полон.

Наші військові знищили 46 одиниць техніки росіян, а саме:

  • 1 танк;
  • 8 ББМ;
  • 12 артсистем;
  • 2 засоби ППО;
  • 12 БпЛА;
  • 10 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

"Знищено 3 склади боєприпасів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 6 січня, українські воїни ліквідували ще 860 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 364 730 військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту