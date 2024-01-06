"Хай понервують". Гуменюк назвала мету удару по пункту управління під Севастополем

Головне мета удару по пункту управління ворога під Севастополем було позбавлення окупантів зв'язку на південному напрямку фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наша бойова робота базується як раз на тому, щоб діяти по конкретних точках і вирахуваних об'єктах з урахуванням того, що ворог може переховуватися за мирним населенням. Тому будемо сподіватися, що дорозвідуванні дані нам дозволять зробити об'ємні висновки, щоб переконатися, що керування військами ворог втрачає продуктивно за нашої роботи", - сказала речниця.

За її словами, інформація про те, що це був командний пункт з'єднання окупаційних військ, є попередньою. Остаточні відомості уточнюються.

Гуменюк також прокоментувала інформацію, яка шириться мережею, про те, що уражений пункт управління під Севастополем відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем. Вона не виключає цього, наголошуючи, що дані уточнюються. Але речниця наголосила, метою операції було позбавлення окупантів зв'язку на південному напрямку.

"Але мета була саме така: позбавити південного напрямку, зокрема, керування. А зв'язок - це нерви військової операції, тому хай понервуються", - заявила вона.

Вибухи у Криму

4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито було ліквідовано 23 окупантів та російського полковника.

Крім того, у мережі повідомляють, що нібито внаслідок ударів по Криму загинув начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Але Гуменюк поки не підтверджує цю інформацію.