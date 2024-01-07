ua en ru
Нд, 07 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Партизани проникли в одну з дивізій армії РФ та викрали важливі дані

Україна, Неділя 07 січня 2024 21:36
UA EN RU
Партизани проникли в одну з дивізій армії РФ та викрали важливі дані Фото: "АТЕШ" проник у дивізію імені Дзержинського в Балашисі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські партизани з "АТЕШ" проникли у дивізію імені Дзержинського в Балашисі та отримали корисну інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними партизанів, їх агент з-поміж офіцерів впровадився в зазначену дивізію.

"Ми вже отримали список особового складу, який бере участь у "СВО". Їхні імена, контакти та особисті дані передано до відповідних органів", - повідомили в "АТЕШ".

Вони також наголосили, що в структурі самої дивізії наразі проводиться розширення і зміцнення їх агентурної мережі для більш якісної діяльності.

Нагадаємо, що це не перший випадок проникнення в російську бригаду. Цього тижня ми повідомляли, що партизани проникли в один з найбільш боєздатних підрозділів ЗС РФ у Криму. Там вони вже вчинили десятки диверсій.

Також партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
Під Маріуполем ЗСУ знищили напівпобудований росіянами залізничний міст, - мерія
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту