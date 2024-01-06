Кількість жертв землетрусу в Японії перевищила 120 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

За даними префектури Ісікава та інших органів влади, на 6 січня підтверджено загибель 126 осіб у префектурі Ісікава внаслідок землетрусу.

У розбивці за муніципалітетами 69 людей загинули в місті Вадзіма, 38 - у місті Судзу, 9 - у місті Анамідзу, 5 - у місті Нананао, 2 - у місті Сіга, 2 - у місті Ното і 1 - у місті Хакуї.

Крім того, на підставі базового реєстру жителів префектура Ісікава оголосила імена і вік 210 осіб у містах Вадзіма, Судзу, Анамідзу, Нанао, Канадзава і Ното, які вважаються зниклими безвісти.

Влада префектури просить надати широкий спектр інформації, оскільки є кілька людей з однаковими іменами, і можливо, що це одна й та сама людина, або є люди, які переїхали і з ними неможливо зв'язатися.

При цьому щонайменше 516 осіб у префектурі Ісікава отримали серйозні або легкі поранення.

Крім того, щонайменше 44 людини дістали поранення в Ніїгаті, 41 - у Тоямі, шість - у Фукуї та одна - у префектурі Гіфу.

Землетрус у Японії

1 січня у Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,6 бала. Після цього протягом дня відбулася серія сильних повторних землетрусів - зафіксували їх понад 100 за 12 годин.

Станом на вечір 1 січня було відомо лише про чотирьох загиблих внаслідок землетрусів. Проте далі кількість виявлених жертв стрімко зростала. Так, раніше у вівторок увечері було відомо про 57 загиблих внаслідок землетрусів у Японії.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв сильного землетрусу зросла до 92 осіб, місцезнаходження ще 242 – невідоме. Також внаслідок землетрусу та цунамі понад 10 національних автомагістралей перекрито зсувами.

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