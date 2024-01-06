Бельгія назвала підтримку України пріоритетом під час головування в ЄС

Вчора, 5 січня, Бельгія офіційно розпочала головування в Європейському союзу. Підтримка України є пріоритетом для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Бельгії Александра де Кроо під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як відзначив де Кроо, пріоритетотм для Бельгії в період головування будуть:

підтримка України;

зміцнення демократії та розвиток економіки;

Також найближчим завданням він назвав узгодження на саміті Євросоюзу 1 лютого плану фінансової допомоги Києву з 2024 по 2027 рік у розмірі 50 мільярдів євро.

"Європейське населення дивиться на Європейський Союз. Люди дивляться на Євросоюз з ясними очікуваннями, з надією захистити його, з надією зміцнити наш добробут, і з надією підготувати спільне майбутнє. Спільне майбутнє тут, у Європі, означає, звичайно ж, і Україну в серці Європи", - відзначив прем'єр.

Допомога Україні від ЄС

Минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн, втім під час останнього засідання Угорщина наклала вето. Як розповідав раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ЄС зрештою схвалить фінансування з Будапештом чи без.

За словами фон дер Ляєн, в блоці готується альтернативний план щодо фінансової підтримки України у разі відсутності консенсусу між країнами.