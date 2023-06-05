Обстріл передмістя Дніпра та новий рейд в Бєлгородську область: новини за вихідні

Війна РФ проти України

Новини за 3 червня:

Новини за 4 червня:

Обстріл передмістя Дніпра

Ввечері 3 червня росіяни вдарили ракетою по Підгородненському товариству, що у передмісті Дніпра. Відомо, що російський снаряд потрапив між двома будинками. В результаті частина мешканців опинилась під завалами, а більшість поранених були госпіталізовані.

Внаслідок цієї атаки постраждали 22 особи, серед яких п'ятеро дітей. Крім цього загинула дворічна дівчинка. Її тіло дістали з-під завалів.

Міністерство оборони Росії вкотре цинічно збрехало про обстріл українського міста. Зокрема, у відомстві заявили, що під час обстрілу нібито було знищено цех із безпілотниками.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни будуть покарані.

Рейд в Бєлгородську область

Вдень 3 червня російські добровольці зайшли до передмістя Шебекіно Білгородської області.

Після цього бійці "Російського добровольчого корпусу" звернулись до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та запропонували йому провести переговори в обмін на двох російських полонених.

Однак замість того, щоб погодитись на зустріч Гладков записав відеозвернення, в якому заявив, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" нібито вбили російських полонених. При цьому губернатор запропонував добровольцям зустрітися на його території.

Стан укриттів в Україні

Правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів в Україні. П'ята частина з них виявилися непридатними до використання.

"Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", - заявив глава МВС Ігор Клименко.

Гуманітарні коридори в Україну для РФ

Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Бєлгородської області Російської Федерації.

"Росія розміщує в житлових кварталах свої сили, туди заходять РДК і воюють безпосередньо з військами РФ, а Росія своїми додатковими військами атакує цивільне населення Росії", - заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

Подоляк повідомив, що у зв'язку з ситуацією, що склалась в Бєлгородській області РФ, Україна згодна надати місцевим жителям гуманітарні коридори для виходу з зони бойових дій.

Ердоган оголосив новий уряд Туреччини

Президент Туреччини зокрема змінив міністра оборони Хулусі Акара та міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. Вони обидва брали безпосередню участь в "зерновій угоді", завдяки якій Україна має змогу доставляти зерно до країн, які цього потребують.

Новим міністром закордонних справ Туреччини, за рішенням Ердогана, став колишній глава Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан. Відомо, що він обіймав посаду з 2015 року.

Зазначимо, що 4 листопада 2022 року, Фідан був нагороджений від України орденом "За заслуги" III ступеня. Нагороду він отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за популяризацію Української держави у світі

Тим часом

Міністерство оборони України не оголошуватиме про початок контрнаступу

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тим часом хакери в Криму замість звичних шоу та фільмів почали трансляцію відео Міноборони, тож тепер кримчани теж знають, що плани люблять тишу.

В Німеччині сталась пожежа в будинку українських біженців

В Німеччині в одному з будинків, де проживали українські біженці, сталась пожежа. В результаті нещасного випадку є постраждалі.

"Друзі, сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа", - повідомив посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

Туреччина та Швеція знову зустрінуться для переговорів щодо НАТО

Офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії зустрінуться 12 червня цього року, щоб обговорити заявку Швеції на членство в НАТО.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО

Аварія на залізниці в Індії

Представник індійської залізниці повідомив причину аварії, в результаті якої загинуло понад 250 людей.