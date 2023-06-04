В Запорізькій області окупанти шантажують інсулінозалежних людей, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни відмовляють у інсуліні хворим на цукровий діабет, якщо у них немає паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Таким чином, за словами ЦНС, росіяни намагаються змусити мешканців ТОТ отримувати російські паспорти.

"На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російських паспортів. Інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей", - написали в ЦНС.

Ситуація в Запорізькій області

На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили велику частину Запорізької області, проте ЗСУ не дали їм захопити Запоріжжя. Там досі продовжуютья регулярні бої.

Зазначимо, що також в області часто атакують склади і місця скупчення противника, а партизани знищують колаборантів на місцях. Так, 2 червня, в окупованій Михайлівці підірвали автомобіль з колаборантами.

Також нещодавно окупаційний глава області Євген Балицький оголосив так звану "евакуацію" населення з деяких районів.

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