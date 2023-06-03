Ердоган оголосив новий уряд Туреччини: хто посів важливі для України посади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

" Я хотів би подякувати моїм 54 мільйонам громадян, які відобразили свій демократичний вибір у виборчій урні на виборах 14 і 28 травня. Я хочу висловити подяку моїм 27 мільйонам 835 тисячам громадян, які вкотре визнали мене гідним президентства", - сказав Ердоган.

Він зауважив, що знає, яку велику відповідальність на нього поклали виборці, і у зв'язку з цим президент запевнив, що буде невтомно працювати попри труднощі та перешкоди.

Президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про новий склад президентського кабінету. Ось нові міністри Кабміну:

віце-президент: Джевдет Їлмаз;

міністр юстиції: Йилмаз Тунч;

міністр сім'ї та соціальних послуг: Махінур Оздемір Гьокташ;

міністр праці та соціального захисту: Ведат Ішіхан;

міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мехмет Ожасекі;

міністр закордонних справ: Хакан Фідан;

міністр енергетики та природних ресурсів: Альпарслан Байрактар;

міністр молоді та спорту: Осман Аскін Бак;

міністр казначейства та фінансів: Мехмет Шимшек;

міністр внутрішніх справ: Алі Єрлікая;

міністр культури та туризму: Мехмет Нурі Ерсой;

міністр національної освіти: Юсуф Текін;

міністр національної оборони: Яшар Гюлер;

міністр охорони здоров'я: Фахреттін Коджа;

міністр промисловості та технологій: Мехмет Фатіх Качир;

міністр сільського та лісового господарства: Ібрагім Юмаклі;

міністр торгівлі: Омер Болат;

міністр транспорту та інфраструктури: Абдулкадір Уралоглу.

Як вплинуть зміни в Туреччині на Україну

Президент Туреччини змінив міністра оборони Хулусі Акара та міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. Вони обидва брали безпосередню участь в "зерновій угоді", завдяки якій Україна має змогу доставляти зерно до країн, які цього потребують.

Нові міністри

Новим міністром закордонних справ Туреччини, за рішенням Ердогана, став колишній глава Національної розвідувальної організації Туреччини Хакан Фідан. Відомо, що він обіймав посаду з 2015 року.

Зазначимо, що 4 листопада 2022 року, Фідан був нагороджений від України орденом "За заслуги" III ступеня. Нагороду він отримав за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за популяризацію Української держави у світі

Тим часом Яшар Гюлер став новим міністром оборони Туреччини. З 2018 року він обіймав посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Туреччини.

Зернова угода

У липні минулого року Організація Об’єднаних Націй і Туреччина виступили за посередництва Чорноморської зернової ініціативи між Москвою та Києвом, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, загострену вторгненням Росії в Україну.

І навіть попри постійні погрози РФ вийти з угоди чи прямі перешкоди роботи цієї ж угоди вона досі діє. В травні термін її дії вкотре було продовжено ще на два місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.