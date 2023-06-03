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Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську, є руйнування

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Субота 03 червня 2023 10:23
Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську, є руйнування Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські війська завдали ракетного удару по Слов'янську, Донецької області. Згідно з попередньою інформацією, ніхто з цивільних не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Не дуже добрий ранок сьогодні. Влучання ворожої ракети по вулиці Центральній, біля Будинку побуту. Тримаємось, ми разом, бережіть себе", - заявив керівник Слов'янської МВА.

Наразі інші подробиці удару не розкриваються. Водночас окремі місцеві Telegram-канал показали фотографію з місця удару, на якій можна побачити пошкоджений житловий будинок.

Ситуація в Слов'янську

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну місто регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Після осіннього контрнаступу Збройних сил України загроза оточення Слов'янська зникла. Місто фактично стало тиловим, до лінії фронту приблизно 30 км.

Росіяни вдарили ракетою по Слов'янську, є руйнування

Фото: ситуація в Слов'янську станом на 03.06 о 02:32 (deepstate)

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