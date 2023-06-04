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В Німеччині сталась пожежа в будинку українських біженців: що відомо

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Німеччина, Неділя 04 червня 2023 21:57
В Німеччині сталась пожежа в будинку українських біженців: що відомо Фото: в Німеччині загорівся будинок з українськими біженцями (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Німеччині в одному з будинків, де проживали українські біженці, сталась пожежа. В результаті нещасного випадку є постраждалі.

Про це заявив Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Друзі, сьогодні мене сповістили про сумну звістку, що в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту у федеральній землі Тюрингія, виникла пожежа", - повідомив посол.

В Німеччині сталась пожежа в будинку українських біженців: що відомо

За його словами, унаслідок цього інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі. Однак він пояснив, що доки триває слідство він не може розголошувати деталі події.

"Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально", - додав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в ніч на суботу, 3 червня, в Польщі під потяг потрапив український підліток.

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Пожежа Війна Росії проти України
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