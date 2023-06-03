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Україна відкрила гуманітарний коридор для жителів Бєлгородської області, - "РДК"

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Субота 03 червня 2023 10:04
Україна відкрила гуманітарний коридор для жителів Бєлгородської області, - "РДК" Фото: Україна відкрила гуманітарний коридор для жителів Бєлгородської області (t.me/legionoffreedom)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує хаотично обстрілювати Бєлгородську область. Через загрозу для цивільного населення, Україна відкрила для бєлгородців гуманітарні коридори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода России".

"Путінські військові продовжують хаотичний обстріл Бєлгородщини. Намагаючись хоч якось завдати удару по наших силах, ворог вогнем заливає населені пункти, не зважаючи на цивільні втрати", - пише "РДК",

Сьогодні ворог вдарив артилерією по населених пунктах Шебекине, Нова Таволжанка, Муром та інших.

Також для проведення інформаційних операцій росіяни перекинули до регіону підрозділ "Ахмат". Ймовірно найближчим часом кадирівські "актори", у звичній для них манері, поділяться постановочними відео.

"З огляду на загрозу для цивільного населення, ми погодили з українським командуванням відкрити гуманітарні коридори для бєлгородців, які потерпають від обстрілів армії режиму. Тож усіх кому необхідна допомога за добровільною згодою можуть бути евакуйовані вглиб України для надання притулку та всіх необхідних базових потреб", - пише пресслужба легіону.

Як скористатись гуманітарним коридором?

Для евакуації необхідно підійти до представників легіону "Свобода России" або ж "Російського добровольчого корпусу" з проханням про притулок.

Рейд до Бєлгородській області

1 червня "РБК" розпочав другу фазу рейду до Бєлгородської області. Воїни вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, які були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Тим часом російська влада почала у терміновому порядку перекидувати підрозділи спецпризначенців до Бєлгородської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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