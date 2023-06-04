ua ru
Нд, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські повстанці заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області

Новость на русском →
Шебекіно, Неділя 04 червня 2023 12:16
Російські повстанці заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області Фото: РДК та легіон "Свобода Росії" заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські повстанці заявили, що зайшли до передмістя Шебекіно Бєлгородської області. Російські військові показали відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" в Telegram.

"Передова штурмова група Легіону та РДК заходить до передмістя Шебекіно", - йдеться у повідомленні.

Російські добровольці також публікують, ймовірно, відео боїв у Бєлгородській області. За їх словами, ворожа техніка ховається у лісосмугах. "РДК" та легіон "Свобода Росії" закликають російську армію здаватися.

Варто зазначити, що місцеві Telegram-канали Бєлгородської області пишуть про вибухи, обстріли та роботу ППО. У районі Шебекіно видніється дим.

Що цьому передувало

Нагадаємо, 22 травня російські повстанці оголосили про початок операції у Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" та "Російській добровольчий корпус" (РДК) заявили, що хочуть звільнити регіон від путінського режиму.

Росія відразу заявила, що у Бєлгородській області діють "українські диверсанти". Проте у ГУР Міноборони наголосили, що ЗСУ не причетні до подій, а на території Бєлгородської області діють громадяни Росії.

Пізніше розвідка заявила, що надає інформацію російським добровольцям, але не передає техніку, надану партнерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білгородська область
NEWS
ЗСУ знищили 470 окупантів та більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ знищили 470 окупантів та більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області