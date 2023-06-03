Між Пригожиним та Шойгу новий скандал: "вагнерівців" нібито хотіли підірвати у Бахмуті

Між керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу виник новий скандал. "Вагнерівець" звинуватив Міноборони у спробі підриву бойовиків, які відходили з Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медузу ".

За його словами, на шляхах відходу бойовиків чекали "сюрпризи": сотні протитанкових мін та тонни пластиду.

"Зараз ведуться розгляди та розслідування. Ті, хто закладав ці заряди, це були представники Міністерства оборони. На питання, для чого ви це робили, вони тикають пальцем вгору. На запитання поки не відповідають. Що це було? Ми припускаємо, що ця була спроба публічної прочуханки", - заявив Пригожин.

Бойовики ПВК "Вагнера" вийшли з Бахмуту

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин раніше повідомляв, що його найманці розпочали вихід із Бахмута . Вони нібито мали залишити позиції у місті до 1 червня. В Інституті вивчення війни зазначали, що бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, не зможуть піти з Бахмута без втрат через близьке розташування ЗСУ.

Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що ЗСУ завдали ПВК "Вагнера" у Бахмуті величезних втрат, а генерал Сирський розповів, що найманці Пригожина залізли до Бахмута, "як щури в мишоловку".

Пізніше стало відомо, що ПВК "Вагнера" використовує Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів для участі у бойових діях через великі втрати.