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Під завалами перебувають люди. Зеленський відреагував на удар по житловому будинку у передмісті Дніпра

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Субота 03 червня 2023 22:48
Під завалами перебувають люди. Зеленський відреагував на удар по житловому будинку у передмісті Дніпра Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія атакувала передмістя Дніпра, внаслідок чого снаряди потрапили між двома двоповерховими житловими будинками. Під завалами перебувають люди.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

За його словами, на місці працюють усі служби.

"Вкотре Росія доводить, що є країною - спонсором тероризму. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - заявив Зеленський.

Кількість постраждалих зросла

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, внаслідок російської атаки кількість постраждалих зросла до 13.

Він також повідомив, що з-під завалів будинку в Підгородненській громаді дістали чоловіка. Там ще перебувають люди.

"Загалом на зараз маємо 13 постраждалих. Серед них троє - діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років. Майже всі поранені госпіталізовані. Стан - середньої тяжкості. Одна людина буде лікуватися амбулаторно", - заявив Лисак у Telegram.

Він також додав, що у постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, забої. Їм надають усю необхідну допомогу.

Під завалами перебувають люди. Зеленський відреагував на удар по житловому будинку у передмісті Дніпра

Фото: наслідки удару по передмістю Дніпра (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Удар по передмісті Дніпра

У суботу ввечері росіяни завдали удару по Підгородненській громаді у передмісті Дніпра. В результаті спалахнули дві пожежі, крім цього понівечено рятувальний підрозділ.

Вибух у Дніпрі

До цього місцеві Telegram-канали повідомили, що у Дніпрі пролунав вибух, після чого у Дніпропетровській області оголосили тривогу. Крім цього, моніторингові канали в Telegram повідомляли, що російські окупанти застосували балістичні ракети.

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