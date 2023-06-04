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Губернатор не прийшов. Бійці "РДК" та легіону вирішили передати полонених росіян Україні

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Неділя 04 червня 2023 21:42
Губернатор не прийшов. Бійці "РДК" та легіону вирішили передати полонених росіян Україні Фото: Бійці "РДК" та легіону вирішили передати полонених росіян Україні (t.me/legionoffreedom)
Автор: Валерія Поліщук

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков не приїхав на зустріч із бійцями "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії". Тому добровольці вирішили передати в обмінний фонд України російських солдатів, захоплених у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення легіону "Свобода Росії" у Telegram.

"Я щойно повернувся з Нової Таволжанки (куди російські добровольці запросили Гладкова для зустрічі, - ред). Як ми й очікували, пан Гладков не вважав за потрібне і не знайшов у собі мужності обміняти свій дорогоцінний час на життя і свободу, як він встиг висловитися, "наших пацанів", - сказав керівник корпусу Денис Нікітін.

Він додав, що в полоні російських добровольців стало більше військових. Усіх їх легіон вирішив передати українській стороні для організації обмінів.

При цьому Нікітін додав, що, на відміну від губернатора Бєлгородської області, керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин "знайшов у собі сміливість і був готовий піти на умови" добровольців.

Передумови

Сьогодні російські добровольці запропонували губернатору Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову провести переговори в обмін на двох російських полонених.

Після цього Гладков записав відеозвернення, в якому заявив, що бійці "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" нібито вбили російських полонених. При цьому губернатор запропонував добровольцям зустрітися на його території.

Сьогодні добровольці зайшли до передмістя Шебекіно Білгородської області.

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Російська Федерація Обмін полоненими Війна Росії проти України
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