"Король - голий". Розвідка не виключає можливості перевороту в Росії

Кремль невдало намагається припинити дію повстанців в Бєлгородській області. Одним зі сценаріїв розвитку цієї ситуації всередині Росії може стати заколот або військове протистояння.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ГУР.

"Внаслідок успішних дій Сил безпеки та оборони України та деокупації наших територій можливі внутрішні конфлікти всередині самої московщини", - сказав представник ГУР.

Юсов пояснив, що відповідний сценарій можуть також зумовити успішні дії повстанців, які борються за свої права на території так званої РФ, адже, за його словами, операція добровольців "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" досі триває.

"Король виявився голим. Все боєздатне, що може рухатись, перекинуте на окупацію України. На території московщини залишились переважно пузаті "гаішники", - сказав представник воєнної розвідки України.

До того ж за словами Юсова, боротьба з озброєними повстанцями не входить до компетенції скликаних Путіним в межах плану “Едельвейс” до кордону “гібдд-шників”, що були здебільшого навчені бити кийками учасників мирних акцій протесту і брати хабарі з пенсіонерів:

"Тому так невдало. Тому доводиться артилерією і “Градами” бомбити й нищити цивільні будинки самих московитів. Це все відбувається в прямому ефірі, наживо, на все це дивиться увесь світ", - підсумував представник ГУР МО України.

Ситуація в Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, що 1 червня "РДК" розпочав другу фазу рейду до Бєлгородської області.

Російські повстанці вдарили "градами" по будівлі МВС в Шебекіно, де перебувало багато російських силовиків, що були направлені туди через оголошений план "Крепость". "Легіон Росії", зі свого боку, успішно знищив вантажівку з боєкомплектом та міномет.

Тим часом російська влада почала у терміновому порядку перекидувати підрозділи спецпризначенців до Бєлгородської області.

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