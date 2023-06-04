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В Криму біля Феодосії знайшли невідомий безпілотник

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Феодосія, Неділя 04 червня 2023 16:56
В Криму біля Феодосії знайшли невідомий безпілотник Фото: невідомий БПЛА знайшли в Криму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під Феодосією в Криму було знайдено невідомий безпілотник, що не здетонував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер"

"Під Феодосією знайшли ще один безпілотник, що не розірвався", - йшлось в повідомленні.

За попередніми даними, БПЛА побачив водій, який їхав "Тавридою".

Наразі місце знахідки оточено, екстрені служби чекають вибухотехніків. Трасу на цій ділянці перекрили.

Вибухи в Криму

В ніч проти неділі, 4 червня, у тимчасово окупованому Криму у місті Джанкой пролунали вибухи Представник гауляйтера захопленого РФ українського півострова пояснив це атакою БПЛА та роботою ППО, а також повідомив про збиту ціль.

В Криму біля Феодосії знайшли невідомий безпілотник

Про звуки вибухів у районі Джанкоя, біля якого розташована авіабаза російських окупантів, також писали в кримських пабліках. Також у соцмережах говорили про ймовірну роботу протиповітряної оборони.

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