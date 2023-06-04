ua ru
Нд, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Туреччина та Швеція знову зустрінуться для переговорів щодо НАТО

Новость на русском →
Швеція, Неділя 04 червня 2023 17:49
Туреччина та Швеція знову зустрінуться для переговорів щодо НАТО Фото: Швеція обговорить з Туреччино вступ в НАТО (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Переговори між Швецією та Туреччиною пройдуть в червні. Країни обговорять вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії зустрінуться 12 червня цього року, щоб обговорити заявку Швеції на членство в НАТО.

Зауважимо, що розгляд заявки на вступ Швеції було відкладено через блокування зі сторони Туреччини та Угорщини.

Вступ Швеції в НАТО

Нагадаємо, що 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Однак президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО. Головною причиною стало спалення Корану перед будівлею турецького посольства в Швеції.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем тоді заявив, що релігійні питання не є частиною тристороннього меморандуму про вступ до НАТО, підписаного Швецією спільно з Туреччиною та Фінляндією.

Зауважимо, що на тому тижні в Туреччині пройшли вибори президента, на яких перемогу отримав Ердоган. На відміну від його конкурента, який обіцяв пришвидшити процедуру вступу Швеції до НАТО, Ердоган, як відомо, ще не змінив свою позицію.

Проте деякі світові лідери досі впевнені, що у Швеції є можливість доєднатись до Альянсу на саміті у Вільнюсі, що пройде у липні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Швеція Турция
NEWS
Міноборони про контрнаступ: оголошення не буде, плани люблять тишу
Міноборони про контрнаступ: оголошення не буде, плани люблять тишу
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області