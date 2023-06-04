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Швеція виконала всі вимоги щодо вступу до НАТО, - Столтенберг

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Неділя 04 червня 2023 19:12
Швеція виконала всі вимоги щодо вступу до НАТО, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція виконала всі вимоги для вступу в НАТО. Стокгольм може вступити до Північноатлантичного альянсу до саміту у Вільнюсі, який відбудеться в липні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Він заявив, що Туреччина має "легітимні запевнення в безпеці", оскільки жоден інший член НАТО не зазнав такої кількості терористичних атак.

"Швеція вжила значних конкретних заходів, щоб задовольнити побоювання Туреччини, зокрема внесла поправки до конституції, припинила дію ембарго на продаж зброї та посилила контртерористичне співробітництво", - заявив Столтенберг.

Він додав, що лише кілька днів тому у Швеції набуло чинності важливе антитерористичне законодавство.

"Отже, Швеція виконала свої зобов'язання", - заявив генсек.

Вступ Швеції до НАТО

Після подання заявки на вступ до НАТО Швеція вже понад рік намагається стати новим членом Північноатлантичного альянсу. Наразі її членство відмовляється ратифікувати Угорщина і Туреччина.

Зокрема, Туреччина звинувачує Швецію в "підтримці тероризму". Ще більше загострило ситуацію, коли група протестувальників спалила Коран навпроти посольства Анкари у Швеції.

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НАТО Швеція Єнс Столтенберг
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