В Україні перевірили майже 5 тисяч укриттів, з них 900 - непридатні до використання

Правоохоронці перевірили понад 4800 укриттів в Україні. П'ята частина з них виявилися непридатними до використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", - заявив глава МВС Ігор Клименко.

За його словами, укриття та бомбосховища по Україні перевіряють понад 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади.

Фото: в Україні перевірили вже 4800 укриттів (t.me/UA_National_Police)

Чому перевіряють укриття

Нагадаємо, під час атаки в ніч на 1 червня у Києві загинули троє людей: дитина, її мама та ще одна жінка. Вони бігли до укриття, яке виявилося закритим.

Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом, а трьох чиновників та охоронця затримали. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та дав наказ за 10 днів перевірити всі укриття по Україні.

При цьому мер столиці Віталій Кличко заявив, що у Києві укриття будуть відкриті цілодобово, а не лише під час повітряної тривоги.

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