ua ru
Нд, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польські добровольці заявили про участь у боях у Бєлгородській області. "РДК" пояснив їхню роль

Новость на русском →
Шебекіно, Неділя 04 червня 2023 15:36
Польські добровольці заявили про участь у боях у Бєлгородській області. "РДК" пояснив їхню роль Фото: "РДК" пояслив роль поляків в операціях на території РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці "Польського добровольчого корпусу"заявили, що допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ. "Російський добровольчий корпус" пояснив їх роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "РДК".

Учасники "РДК" заявили, що разом з польськими добровольцями брали участь у боях в Україні. Зокрема, в операціях на Оріховському, Запорізькому та Бахмутському напрямках.

В "РДК" підтвердили, що поляки допомагають їм в операціях на території Росії. Проте польські добровольці здійснюють завдання, пов'язані з конвоюванням полонених, військовою та медичною логістикою, але виключно в межах державного кордону України.

"Незважаючи на такі обмеження, ми все одно щиро дякуємо їм за неоціненний внесок у спільну справу і завжди включаємо їх у планування та ділимося з ними нашими трофеями", - йдеться у заяві.

Що відбувається у Бєлгородській області

Сьогодні, 4 червня, бійці легіону "Свобода России" та "Російського добровольчого корпусу" заявили, що заходять до передмістя Шебекіно (приблизно 10 км від кордону з Україною).

Вони показали відео боїв, а у місцевих пабліках Бєлгородської області повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Пізніше "РДК" записало звернення та показало полонених солдатів армії РФ. Повстанці викликали губернатора Бєлгородської області на переговори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Польща Білгородська область
NEWS
ЗСУ знищили 470 окупантів та більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ знищили 470 окупантів та більше 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області