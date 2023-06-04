Польські добровольці заявили про участь у боях у Бєлгородській області. "РДК" пояснив їхню роль

Бійці "Польського добровольчого корпусу"заявили, що допомагають російським повстанцям в операціях на території РФ. "Російський добровольчий корпус" пояснив їх роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "РДК".

Учасники "РДК" заявили, що разом з польськими добровольцями брали участь у боях в Україні. Зокрема, в операціях на Оріховському, Запорізькому та Бахмутському напрямках.

В "РДК" підтвердили, що поляки допомагають їм в операціях на території Росії. Проте польські добровольці здійснюють завдання, пов'язані з конвоюванням полонених, військовою та медичною логістикою, але виключно в межах державного кордону України.

"Незважаючи на такі обмеження, ми все одно щиро дякуємо їм за неоціненний внесок у спільну справу і завжди включаємо їх у планування та ділимося з ними нашими трофеями", - йдеться у заяві.

Що відбувається у Бєлгородській області

Сьогодні, 4 червня, бійці легіону "Свобода России" та "Російського добровольчого корпусу" заявили, що заходять до передмістя Шебекіно (приблизно 10 км від кордону з Україною).

Вони показали відео боїв, а у місцевих пабліках Бєлгородської області повідомляли про вибухи та роботу ППО.

Пізніше "РДК" записало звернення та показало полонених солдатів армії РФ. Повстанці викликали губернатора Бєлгородської області на переговори.

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