Міноборони про контрнаступ: оголошення не буде, плани люблять тишу
Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністерство оборони України не оголошуватиме про початок контрнаступальних дій наших воїнів на фронті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала Маляр.
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