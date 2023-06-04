Міноборони про контрнаступ: оголошення не буде, плани люблять тишу

Міністерство оборони України не оголошуватиме про початок контрнаступальних дій наших воїнів на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала Маляр. Новина доповнюється...