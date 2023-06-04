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Міноборони про контрнаступ: оголошення не буде, плани люблять тишу

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Неділя 04 червня 2023 12:50
Міноборони про контрнаступ: оголошення не буде, плани люблять тишу Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України не оголошуватиме про початок контрнаступальних дій наших воїнів на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде", - написала Маляр.

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