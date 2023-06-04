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Удар по будинку під Дніпром. Росіяни цинічно брешуть про знищення цеху з безпілотниками

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Неділя 04 червня 2023 15:51
Удар по будинку під Дніпром. Росіяни цинічно брешуть про знищення цеху з безпілотниками Фото: Росіяни цинічно брешуть про знищення цеху з безпілотниками у Дніпрі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Росії вкотре цинічно бреше про обстріл українських міст. Зокрема, у відомстві заявили, що вчора було знищено цех із безпілотниками, однак насправді удар було завдано по житловому будинку в Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"У районі міста Дніпропетровськ (Дніпро з 2016 року, - ред.) високоточною зброєю наземного базування уражено цех зі складання українських безпілотних літальних апаратів", - заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Удар по Дніпру

Напередодні ввечері росіяни вдарили ракетою по Підгородненському товариству, що у передмісті Дніпра, що потрапив між двома будинками. В результаті частина мешканців опинилась під завалами, а більшість поранених були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілу постраждали 22 особи, серед яких п'ятеро дітей. Крім цього загинула дворічна дівчинка. Її тіло дістали з-під завалів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл і заявив, що всі відповідальні росіяни будуть покарані.

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