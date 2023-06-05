Обстрел пригорода Днепра и новый рейд в Белгородскую область: новости за выходные

Россияне обстреляли два дома в пригороде Днепра, а российские добровольцы снова совершили рейд в Белгородскую область.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 3 июня:
В сбитых "Шахедах" обнаружили запчасти из стран-союзников Украины;
Украина может открыть гуманитарный коридор Белгородской области;
Россияне ударили ракетой по Славянску;
Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что боевики "Вагнера" еще не полностью вышли из Бахмута;
В оккупированном Бердянске раздались взрывы.
Новости за 4 июня:
ПВО сбила все ракеты, летевшие на Киев;
Оккупанты пожаловались на атаку дрона в Джанкое;
В Запорожской области кафиры шантажируют инсулинозависимых людей;
Вечером 3 июня россияне ударили ракетой по Подгородненскому обществу в пригороде Днепра. Известно, что российский снаряд попал между двумя домами. В результате часть жителей оказалась под завалами, а большинство раненых были госпитализированы.
В результате этой атаки пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Кроме этого погибла двухлетняя девочка. Ее тело извлекли из-под завалов.
Министерство обороны России еще раз цинично соврало об обстреле украинского города. В частности, в ведомстве заявили, что при обстреле якобы был уничтожен цех с беспилотниками.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и заявил, что все ответственные россияне будут наказаны.
Днем 3 июня российские добровольцы вошли в пригород Шебекино Белгородской области.
После этого бойцы "Русского добровольческого корпуса" обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предложили ему провести переговоры в обмен на двух российских пленных.
Однако вместо того, чтобы согласиться на встречу, Гладков записал видеообращение, в котором заявил, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" якобы убили российских пленных. При этом губернатор предложил добровольцам встретиться на его территории.
Правоохранители проверили более 4800 укрытий в Украине. Пятая часть из них оказалась непригодной для использования.
"Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию - 893. Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - заявил глава МВД Игорь Клименко.
Украина готова предоставить гуманитарные коридоры жителям Белгородской области Российской Федерации.
"Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят РДК и воюют непосредственно с войсками РФ, а Россия своими дополнительными войсками атакует гражданское население России", - заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.
Подоляк сообщил, что в связи с ситуацией, сложившейся в Белгородской области РФ, Украина согласна предоставить местным жителям гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.
Президент Турции, в частности, сменил министра обороны Хулуси Акара и министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Они оба принимали непосредственное участие в "зерновом соглашении", благодаря которому Украина имеет возможность доставлять зерно в страны, которые в этом нуждаются.
Новым министром иностранных дел Турции по решению Эрдогана стал бывший глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан. Известно, что он занимал должность с 2015 года.
Отметим, что 4 ноября 2022 года Фидан был награжден от Украины орденом "За заслуги" III степени. Награду он получил за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за популяризацию Украинского государства в мире
Тем временем
"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", - написала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Тем временем хакеры в Крыму вместо привычных шоу и фильмов начали трансляцию видео Минобороны, и теперь крымчане тоже знают, что планы любят тишину.
В Германии в одном из домов, где проживали украинские беженцы, произошел пожар. В результате несчастного случая пострадали.
"Друзья, сегодня меня известили о печальном известии, что в одном из домов, где проживают украинские искатели защиты в федеральной земле Тюрингия, возник пожар", - сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
Официальные лица Турции, Швеции и Финляндии встретятся 12 июня этого года, чтобы обсудить заявку Швеции на членство в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО.
Представитель индийской железной дороги сообщил причину аварии, в результате которой погибли более 250 человек.
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