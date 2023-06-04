Загинуло понад 250 людей. В Індії назвали причину аварії на залізниці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

Влада Індії завершує рятувальні роботи після аварії на залізниці в результаті якої декілька поїздів зійшли з рейок. Наразі на місці події проходять заходи з розбирання уламків двох потягів.

У заяві уряду Одіші число загиблих було переглянуто до 275 після того, як у неділю вранці анонімний високопосадовець штату заявив, що їх понад 300.

Причина аварії в Індії

Начальниця залізниці Джая Верма Сінха, сказав, що попередні розслідування показали, що високошвидкісному Coromandel Express був поданий сигнал рухатися по головній колії, але сигнал пізніше змінився, і замість цього поїзд виїхав на сусідню колію, де він і врізався у вантажний потяг, навантажений залізною рудою.

За словами чиновниці, зіткнення перекинуло вагони Coromandel Express на іншу колію, в результаті чого Yesvantpur-Howrah Express, що прямував з протилежного боку, також зійшов з рейок.

Верма сказала, що основною причиною аварії була помилка в електронній системі сигналізації. За її словами, детальне розслідування покаже, чи помилка була людською, чи технічною.

Електронна система блокування

Електронна система блокування - це механізм безпеки, призначений для запобігання конфліктним рухам між поїздами. Вона також відстежує стан сигналів, які повідомляють водіям, наскільки близько вони до наступного поїзда, як швидко вони можуть рухатися та наявність нерухомих поїздів на колії.

"Система на 99,9% безпомилкова. Але ймовірність помилки завжди становить 0,1%", - сказала Верма.

На запитання, чи могла катастрофа бути диверсією, вона сказала, що "нічого не виключено".

Попередні випадки

У 1995 році біля Нью-Делі зіткнулися два потяги, внаслідок чого загинули 358 людей в одній із найгірших залізничних аварій в Індії. У 2016 році пасажирський потяг зійшов з рейок між містами Індаур і Патна, убивши 146 людей.

У більшості таких аварій в Індії звинувачують людську помилку або застаріле сигнальне обладнання.

Однак близько 22 мільйонів людей щодня їздять 14 000 потягами по всій Індії, проходячи 64 000 кілометрів колії.

Ми показували вам фото та відео з місця аварії.

До того ж РБК-Україна повідомляли, що в березні цього року, в Румунії під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.

Тоді через аварію загинула провідниця, ще троє отримали поранення.

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