Війська РФ завдали удару по житловому будинку під Дніпром, серед постраждалих діти

Російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Підгородненській громаді в передмісті Дніпра. Унаслідок події є постраждалі, серед яких - діти.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Вибух пролунав у Підгородненській громаді Дніпровського району. Пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Під завалами люди", - повідомив він.

За словами Лисака, внаслідок інциденту шестеро постраждалих, серед них - 6-річний хлопчик. Усіх госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

"Спалахнуло дві пожежі, вогнеборці приборкують полум'я. Понівечений також рятувальний підрозділ", - заявив він.

На місці працюють усі служби.

Фото: Росіяни завдали удару по житловому будинку під Дніпром (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кількість постраждалих зросла

З-під завалів будинку дістали чоловіка. Наразі, за даними Лисака, відомо про 13 постраждалих. З-поміж них троє - діти. Це хлопці 6, 11 та 15 років. Розбір завалів продовжується, під ними все ще можуть перебувати люди.

Зеленський опублікував відео з місця удару

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по передмістю Дніпра та опублікував відео з місця події.

"Укотре Росія доводить, що є країною-терористом. За все скоєне проти нашої держави та людей росіяни понесуть відповідальність", - заявив глава держави.

Раніше повідомлялося, що у передмісті Дніпра пролунав вибух, після чого в регіоні оголосили тривогу.

Ситуація у Дніпропетровській області

Загарбники регулярно атакують Дніпропетровську область. Зокрема, обстрілам найчастіше піддається Нікопольський район через його розташування на правому березі Дніпра. Оскільки Лівий берег окупований російськими військами.

26 травня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого загинули четверо людей, руйнування отримали поліклініка та ветеринарна клініка.

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