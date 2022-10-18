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У Києві пролунали вибухи

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 09:14
У Києві пролунали вибухи Фото: у Києві пролунав вибух (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 18 жовтня, у Києві пролунав вибух. Зафіксовано, попередньо, три "прильоти" на Лівому березі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними кореспондента, його чули мешканці Лівого берега столиці. Після вибуху спостерігається дим.

При цьому, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що зафіксовано три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста.

Оновлено 9.19. За даними мера Києва Віталія Кличка, вибухи трапилися в Деснянському районі столиці.

"Зранку в Києві знову вибухи. Деснянський район. Об‘єкт критичної інфраструктури. Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - написав він.

Оновлено 9.22. В ДСНС України звернулись до мешканців Києва з проханням зберігати інформаційну тишу.

"Інформація щодо наслідків прильоту у Києві згодом. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і перебувайте в укриттях!" - додали в рятувальній службі.

Новина доповнюється...

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