ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти атакували Житомир: відомо про два "прильоти"

Новость на русском →
Житомир, Вівторок 18 жовтня 2022 08:57
Окупанти атакували Житомир: відомо про два "прильоти" Фото: Росія атакувала Житомир 18 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у вівторок, 18 жовтня, у Житомирі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували один із об'єктів енергозабезпечення міста.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

"ЖИТОМИР. Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - написав він.

Як повідомлялось, у понеділок, 10 жовтня, сталися вибухи у Житомирі та Хмельницькому.

Також у середу, 12 жовтня, у Житомирській області спрацювала система ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир
NEWS
Під Херсоном окупанти зводять укріплення із награбованих матеріалів, - Генштаб
Під Херсоном окупанти зводять укріплення із награбованих матеріалів, - Генштаб
DAILY
Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів
Юлія Акимовакоресподент Купол для України. Як захистити небо від російських ракет та іранських дронів