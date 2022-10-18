Окупанти атакували Житомир: відомо про два "прильоти"

Вранці у вівторок, 18 жовтня, у Житомирі пролунали вибухи. Російські окупанти атакували один із об'єктів енергозабезпечення міста.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram .

"ЖИТОМИР. Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - написав він.

Як повідомлялось, у понеділок, 10 жовтня, сталися вибухи у Житомирі та Хмельницькому.

Також у середу, 12 жовтня, у Житомирській області спрацювала система ППО.

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