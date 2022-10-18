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НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами

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Берлін, Вівторок 18 жовтня 2022 18:58
НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

"НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що її країна надасть Україні величезний пакет військової допомоги, до якого увійдуть антидронні системи.

Крім того, стало відомо, що міністри оборони України та Ізраїлю 19 жовтня обговорять можливість постачання ізраїльських засобів протиповітряної оборони.

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НАТО дрони Єнс Столтенберг
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