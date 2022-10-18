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У Дніпрі пролунали вибухи: над містом піднімається дим

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Дніпро, Вівторок 18 жовтня 2022 08:18
У Дніпрі пролунали вибухи: над містом піднімається дим Фото: у Дніпрі вранці 18 жовтня пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 18 жовтня у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Над містом піднімається стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Спочатку у передмісті Дніпра було чути звуки роботи ППО. Потім у місті пролунав потужний вибух.

Місцеві паблики публікують кадри з місця "прильотів".

У мережі з'явилося відео з густим димом, який, за інформацією очевидців, піднімається після ракетного удару.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, у свою чергу, закликав громадян залишатися в укриттях через ракетну загрозу.

Оновлено 8:28. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив два "прильоти" у Дніпрі. Він зазначив, що ракети влучили в об'єкти енергетики. Ушкодження серйозні.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня в Кривому Розі пролунали вибухи, які попередньо відбулися в північній частині міста.

Як повідомлялося, вночі 18 жовтня внаслідок обстрілу окупаційними військами було знеструмлено Миколаїв та частину області.

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