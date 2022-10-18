Пригожин перетягує прихильників війни, підриваючи авторитет Путіна, - ISW

Наближений до російського президента Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин може перетягнути роль "сильної людини" на себе, підриваючи авторитет глави Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та афілійовані з ним соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів та соціальні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

Хоча Пригожин прямо не виступає проти Путіна і не критикує, його популярність серед націоналістичної спільноти може підірвати привабливість Путіна як "сильної людини" в порівнянні з ним.

Дискусії про громадянську війну в Росії можуть ще більше зруйнувати кремлівські наративи про національну, етнічну і релігійну єдність усередині Росії.

Нагадаємо, у британській розвідці раніше заявляли, що оточення Путіна, зокрема Пригожин, дедалі більше критикує військове командування Росії.

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