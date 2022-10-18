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Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном, - Кулеба

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Київ, Вівторок 18 жовтня 2022 15:34
Україна розриває дипломатичні відносини з Іраном, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з повідомленнями про можливе продовження поставок Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном", - зазначив він.

Кулеба додав, що Україна ніколи не займала антиіранську позицію.

"Але після того, як Іран став учасником злочину агресії, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії - говоритимемо про відновлення відносин", - додав міністр.

Нагадаємо, офіційний Тегеран заперечує звинувачення України у постачанні дронів-камікадзе, якими Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури. Учора на тлі чергових ударів по Києву офіційний представник МЗС Ірану Насер Канаані заявив, що іранська сторона нібито не постачає зброю сторонам конфлікту.

Також стало відомо, що Європейський союз та США готуються запровадити санкції проти Ірану.

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