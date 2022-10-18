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Український уряд затвердив безвіз із Гватемалою

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Вівторок 18 жовтня 2022 18:17
Український уряд затвердив безвіз із Гватемалою Фото: український уряд затвердив безвіз із Гватемалою (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Уряд України затвердив угоду між Кабмінами України та Гватемали про взаємне скасування візових вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"18 жовтня уряд затвердив угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Гватемала про взаємне скасування візових вимог, вчинену 25 липня 2022 р. у м. Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода передбачає можливість безвізового в'їзду та перебування громадян України та громадян Гватемала у державі іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

"Набуття чинності угоди та її імплементація дозволить встановити на взаємній та постійній основі безвізовий режим поїздок громадян України та громадян Республіки Гватемала, що сприятиме збільшенню обсягів торгівлі та розвитку міжлюдських контактів, а також туризму, як тільки вирішить ситуація з безпекою", - зазначили у МЗС.

Про дату запуску безвізу між країнами буде повідомлено додатково після виконання внутрішньодержавних процедур гватемальською стороною.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів України схвалив угоду про безвізовий режим із Гватемалою.

Пізніше міжурядову угоду було підписано президентами країн під час зустрічі у Києві.

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Безвізовий режим Гватемала
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